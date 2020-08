Fiorini, il ricordo degli ex compagni: “Era un amico, un leader, e un esempio in campo e fuori per tutti”

Ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto in occasione della scomparsa di Giuliano Fiorini, un altro protagonista di quegli anni, Fabio Poli. L'ex centrocampista eroe dei meno nove, ha così ricordato la figura di Fiorini: “Con Giuliano dopo esserci incontrati nell'82, abbiamo avuto il piacere di ritrovarci alla Lazio e diventammo grandi amici. Era una chioccia per i più giovani, ed era un esempio anche per tutti noi compagni di squadra. È stato fondamentale in quella stagione, un vero e proprio leader."

È stata poi la volta di altri due protagonisti di quelle stagioni, Angelo Gregucci e Massimo Piscedda, che a TMW Radio, hanno anche loro ricordato con affetto l'ex attaccante laziale scomparso il 5 agosto del 2005.

GREGUCCI - "Oltre a essere una persona meravigliosa, era un calciatore di riferimento per quella squadra. Sono già passati 15 anni, lo ricordo sempre con grande affetto. Era un calciatore che se anche aveva problemi fisici, dava l'esempio. Era caparbio, generoso. Ci ha lasciato troppo in fretta. Era unico, non va accostato a nessuno. Aveva problemi alla caviglia ma non si fermava davanti a nulla. Ci manca perché era importante in campo, ma soprattutto fuori era incredibile. Dove è passato, ha lasciato il segno. Fu compagno di un giovane Roberto Mancini a Bologna, ma ha fatto anche la storia del Genoa. Segnò quel gol decisivo al Vicenza con la Lazio e ci fu un boato devastante allo stadio. Non me ne ricordo uno così forte".

PISCEDDA - "Per me è stato un amico, un leader riconosciuto in campo. Il suo temperamento lo rendeva un leader. Era una persona buona, generosa, simpatica. Riusciva sempre a sdrammatizzare, anche nei momenti più difficili".

Lazio, 15 anni fa se ne andava Giuliano Fiorini: il ricordo della società

U. Craiova, Bergodi positivo al Covid-19: ricoverato con lievi sintomi

TORNA ALLA HOME PAGE