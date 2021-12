Galatasaray, Muslera: "Lazio squadra evoluta, sempre in corsa per i titoli"

Primo incrocio con la Lazio per Carlos del Cerro Grande, arbitro spagnolo designato per l'ultima gara...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, IMMOBILE CI PROVA. CONFERMA MILINKOVIC, FELIPE CI RIPROVA FORMELLO - Immobile in campo, Immobile in gruppo. Un allenamento differenziato (ieri), il lavoro coi compagni oggi pomeriggio, comprese le prove al centro del tridente. Non le ha completate: ha saltato la parte finale della sgambata e i tiri in porta conclusivi. Nelle... WEBTV LAZIO, LOTITO: "ABBATTIAMO STEREOTIPI E DISCRIMINAZIONI CON IL CALCIO" - FOTO & VIDEO Giornata ricca di emozioni quella del Fersini che vedrà sfidarsi la rappresentativa del Papa e la World Rom Organization. Poco prima delle 14:30 anche il patron della Lazio Claudio Lotito e il Cardinale Ravasi sono arrivati nel centro di... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, BOTHEIM PRIMA SCELTA PER GENNAIO MA SERVE LA CESSIONE DI MURIQI Si è fatto notare in Conference League segnando tre gol alla Roma e ha raccolto l'attenzione della Lazio a cui serve un rinforzo in attacco, un sostituto di Ciro Immobile. Erik Botheim, classe 2000 del Bodø/Glimt, è finito nel mirino dei...