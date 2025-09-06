Israele - Italia, le probabili formazioni: Zaccagni di nuovo titolare?
Archiviato il 5-0 rifilato all’Estonia a Bergamo, l’Italia di Rino Gattuso torna in campo lunedì 8 settembre alle 20.45 per la quarta giornata del gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026, che si disputeranno in Messico, Stati Uniti e Canada. L’avversario sarà Israele, reduce dal 4-0 ottenuto venerdì in Moldavia. Gli azzurri non hanno alternative: servono i tre punti per tenere vivo il cammino verso la fase finale e scongiurare l’incubo già vissuto nelle ultime due campagne di qualificazione.
Di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo lunedì:
ISRAELE (5-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Do Peretz, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Baribo. Ct. Ben Shimon.
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui.Ct. Gattuso