Italia - Estonia | La folle pagella di Palmeri su Zaccagni: brutto voto e sbaglia il nome
L'Italia ha iniziato alla grande il nuovo ciclo in panchina di Gennaro Gattuso con una netta vittoria per 5-0 sull'Estonia. Gli azzurri sono riusciti a segnare tanti gol, fondamentali per un eventuale confronto sulla differenza reti con la Norvegia in caso di arrivo a pari punti in classifica. Nella bella prestazione di Bergamo c'è però una nota stonata, almeno per Tancredi Palmeri. L'attacco è contro Mattia Zaccagni, o per meglio dire 'Zaccardo'. Il giornalista di Sportitalia, infatti, non solo ha dato un 5 (voto più basso) nelle sue pagelle su X, ma ha anche sbagliato il nome del capitano della Lazio. Un giudizio inspiegabile, soprattutto dopo una vittoria di quel calibro.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.
Voti #ItaliaEstonia— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 5, 2025
Italia
Donnarumma 6.5;
Di Lorenzo 5.5
Calafiori 6.5
Bastoni 7
Dimarco 6;
Politano 7
Barella 7
Tonali 7.5
Zaccardo 5;
Retegui 8
Kean 7
Subs
Raspadori 7.5
Cambiaso 7
Orsolini sv
Locatelli sv
P. Esposito sv