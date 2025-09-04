Italia - Estonia, le probabili formazioni: chance Zaccagni, più indietro Rovella

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia l'avventura di Gennaro Gattuso come ct dell'Italia. Per la quinta giornata del girone di qualificazione al prossimo Mondiale, gli azzurri affrontano l'Estonia. Si parte dal 4-3-3 con Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco pronti a giocare in difesa davanti a Donnarumma in porta. A centrocampo sono in vantaggio Barella, Locatelli (più avanti di Rovella) e Frattesi (in vantaggio su Tonali, in recupero da un problema alla spalla). In attacco, invece, possibilità da titolare sulla fascia sinistra per il capitano della Lazio Mattia Zaccagni. Il resto del tridente sarà composto da Orsolini a destra e Kean (più di Raspadori e Retegui) al centro. Niente da fare per Scamacca, che ha lasciato il ritiro di Coverciano.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Orsolini, Kean, Zaccagni. Ct: Gattuso.

ESTONIA (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. Ct: Henn.

