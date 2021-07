Italia - Spagna, dalla Carrà a Venditti: in pullman gli azzurri diventano cantanti! - VIDEO

Italia - Spagna, in pullman... si canta! Ormai è diventato un rito: a ogni vittoria segue una performance canora degli azzurri sulla via del ritorno. E la sfida di ieri, che ha portato la nazionale di Mancini direttamente in finale, non ha fatto eccezione, anzi. Oltre al consueto "Notti Magiche", Florenzi, Donnarumma, Insigne e compagni hanno intonato altri successi, a partire da "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà, risuonata a Wembley anche nel pre-gara. Poi spazio ad Antonello Venditti: tutti cantano "Notte prima degli esami". E a ritmo di musica si torna a Coverciano.

