Juve, Tudor in bilico: tra i possibili sostituti spunta anche De Rossi
20.10.2025 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Panchina a rischio. La sconfitta contro il Como ha peggiorato la situazione di Igor Tudor come allenatore della Juventus. Il croato si gioca tutto nelle prossime gare, a partire dalla Champions League contro il Real Madrid e dalla sfida in campionato contro la Lazio. L'edizione odierna de La Stampa però sostiene che la dirigenza bianconera abbia già una lista di nomi come possibili sostituti.
Oltre a Spalletti, Mancini, Palladino, Rose e Terzic, nell'elenco ci sarebbe anche il nome di Daniele De Rossi. L'ex allenatore della Roma era uno dei papabili anche a prendere il posto di Baroni al Torino; ora invece potrebbe subentrare a Tudor, per il quale è comunque ancora presto parlare di esonero.