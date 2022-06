Lazio, Caso: "Luis Alberto? Io non lo farei mai partire"

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato in casa Lazio è in costruzione. La società è al lavoro per rinforzare la rosa e inevitabilmente ci saranno anche alcune cessioni. Sul tema ha detto la sua il tecnico Domenico Caso che ai microfoni di TMW Radio si è soffermato su Luis Alberto: "Se parliamo del calciatore non c’è discussione. Nei cinque anni di Inzaghi è stato meglio anche di Milinkovic. Se l’allenatore, con grande correttezza e prendendosi le responsabilità, dice che non è adatto bisognerà parlare. È chiaro che se un allenatore ha un giocatore di un grande livello può cercare di aiutarlo anche nel suo gioco. Certo se fai correre moltissimo un giocatore molto tecnico rischi di fargli perdere la lucidità. Il discorso va fatto tra società e allenatore ma io sinceramente non lo farei mai partire".