Lazio, ceduto un altro giovane: Mazzara passa al Guidonia Montecelio

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

È ufficiale una nuova cessione tra i giovani della Lazio. Matteo Mazzara, centrocampista classe 2007, ha lasciato Formello per unirsi al Guidonia Montecelio. Di seguito il comunicato del suo nuovo club: "Matteo Mazzara firma con il Guidonia Montecelio 1937 Fc: la Primavera 4 di Rocchi abbraccia un ex Lazio. Matteo Mazzara si tinge di rossoblù. Nato il 15 gennaio 2007, il ragazzo è un centrocampista difensivo che, tra le caratteristiche principali vanta il passaggio, una buona visione di gioco e dona equilibrio alla manovra e gestione della squadra".

"Il nuovo mediano della Primavera 4 di Tommaso Rocchi vuole migliorarsi nell’esplosività e nella rapidità, ma si sente comunque a un buon punto. Il ricordo più bello nel calcio è tutta la sua esperienza al Tor Tre Teste ma soprattutto il passaggio nei professionisti della Lazio. Un consiglio che si porta sempre dietro, dato da molti allenatori e dirigenti è quello di credere sempre nel gruppo squadra e mai pensare da singolo. Avendo questo motto, Matteo è sicuro che alla fine i risultati arriveranno sempre".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.