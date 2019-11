Lazio - Celtic, le pagelle dei quotidiani: si salvano in pochi

LAZIO CELTIC PAGELLE QUOTIDIANI - La Lazio di Simone Inzaghi cade ancora in Europa League. I biancocelesti incappano nella nona sconfitta nelle ultime tredici gare disputate nella competizione e per qualificarsi sono chiamati ora al miracolo: vincere le ultime due sperando che il Cluj ceda all'ultima in casa contro il già qualificato Celtic. La sfida di ieri sera lascia un grandissimo amaro in bocca per come era iniziata con Ciro Immobile pronto a sbloccare il match dopo sette minuti. Proprio l'attaccante è uno dei pochi a salvarsi nelle pagelle dei quotidiani. Insieme a lui le altre sufficienze sono per Lazzari e Luis Alberto, probabilmente i calciatori più in forma dell'intera rosa. Male la difesa con Acerbi autore di una proba brutta macchiata dall'errore colossale in occasione del pareggio ospite. Delude ancora Jony sulla sinistra, mentre Milinkovic non è mai entrato in partita. I voti più bassi sono Berisha che con il suo errore nei minuti di recupero ha condannato la Lazio alla sconfitta. Di seguito i voti:

IL TEMPO: Strakosha 5; Luiz Felipe 6.5, Vavro 5 (36' st Berisha 3), Acerbi 5; Lazzari 6, Parolo 6, Leiva 6 (13' st Luis Alberto 6.5), Milinkovic 5.5, Jony 5 (13' st Lulic 6); Caicedo 5, Immobile 6. All.: Inzaghi 5.5

IL MESSAGGERO: Strakosha 5.5; Luiz Felipe 6, Vavro 6 (36' st Berisha 4), Acerbi 5; Lazzari 6, Parolo 5.5, Leiva 5.5 (13' st Luis Alberto 6.5), Milinkovic 5, Jony 5 (13' st Lulic 5.5); Caicedo 5, Immobile 6.5. All.: Inzaghi 5

IL CORRIERE DELLO SPORT: Strakosha 6; Luiz Felipe 5.5, Vavro 5 (36' st Berisha 4), Acerbi 5.5; Lazzari 6, Parolo 6, Leiva 5.5 (13' st Luis Alberto 6), Milinkovic 5, Jony 5 (13' st Lulic 6); Caicedo 5, Immobile 6.5. All.: Inzaghi 5.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Strakosha 5.5; Luiz Felipe 6, Vavro 6 (36' st Berisha 4), Acerbi 5.5; Lazzari 6.5, Parolo 5.5, Leiva 5.5 (13' st Luis Alberto 6.5), Milinkovic 5, Jony 5 (13' st Lulic 6); Caicedo 5, Immobile 7. All.: Inzaghi 5.5

