Lazio, De Grandis è preoccupato: "La partita contro il Sassuolo..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport, Stefano De Grandis, ha commentato la partita di domenica contro il Sassuolo, non nascondendo alcune preoccupazioni.

"La partita con il Sassuolo mi preoccupa, ha un’importanza clamorosa, puó succedere tutto e il contrario di tutto. Potresti rimetterti in carreggiata dopo il brutto inizio a Como, ma se non vinci arrivi al derby con tantissime polemiche. Il Sassuolo ha una tecnica di base superiore a tante piccole squadre, non mi fido per niente di questa partita. Secondo me anche il pareggio sarebbe un risultato accettabile, siamo una squadra in fase di trasformazione e arriveremmo senza scossoni al derby".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

SCELTE DI SARRI - "Non rischierei Rovella a Reggio Emilia, Cataldi è tornato con entusiasmo ed è un’ottima alternativa, sono contento che sia tornato. Spero che Zaccagni possa tornare decisivo, l’ho visto bene anche in nazionale. Tavares può essere l’uomo in più, spero possa essere decisivo perché il Sassuolo lascia tanto spazio dietro".

