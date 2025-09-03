Lazio, è morto l'ex attaccante Vito D'Amato: aveva 81 anni
È scomparso all'età di 81 anni Vito D'Amato, ex attaccante di Lazio, Inter e Roma. Nato a Gallipoli, svolse tutta la trafila delle giovanili nel vivaio del club biancoceleste, per poi militare Prima Squadra tra il 1963 e il 1967, totalizzando 79 presenze e 13 gol. Nel 1965 risultò protagonista in un derby, regalando con una sua rete la vittoria alla Lazio.
