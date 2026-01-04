Lazio, espulso Noslin. Marelli spiega l'errore di Massa: "Non era step on foot"
04.01.2026 14:12 di Simone Locusta
La Lazio termina anche oggi in inferiorità numerica. Noslin è stato espulso nei minuti finali di Lazio - Napoli per doppia ammonizione. Espulsione che però secondo l'ex arbitro Luca Marelli è veramente severa. Ecco di seguito la sua spiegazione ai microfoni di Dazn:
"Seconda ammonizione veramente molto severa, perchè Noslin non ha affondato il colpo, non era step on foot, tocca il piede ma c'era poca velocità. Si poteva evitare, bastava un richiamo verbale".
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.