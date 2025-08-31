Lazio, Guendouzi esulta: "Bella vittoria, felice di aver segnato il primo gol della stagione!"
Prima vittoria stagionale per la Lazio che in 90 minuti cancella la brutta sconfitta di Como e si impone per 4-0 sul Verona. Quello all'Olimpico è un dolce ritorno a casa condito dai gol di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia.
Al termine della sfida è proprio il francese a festeggiare il successo sui social: "Bella vittoria in casa oggi. Sono molto contento di aver segnato il mio primo gol della stagione in casa. Forza Lazio", queste le parole del francese.
