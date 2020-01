Lazio, Immobile come l’attacco della Roma: Chinaglia è ad un passo

Ciro Immobile sta andando ad un ritmo talmente folle che, da solo, ha siglato praticamente gli stessi gol dell’intero attacco della Roma (23 contro 24). Vero è che anche i compagni sono andati spesso in rete, ma in una stagione in cui ‘Ciruzzo’ sta collezionando numeri straordinari, è normale che sia lui a monopolizzare tutte le attenzioni. Il derby di domenica, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarà l’occasione giusta per provare, addirittura, a superare i rivali storici. Inoltre, Immobile tenterà di colmare una lacuna stagionale: soltanto a quattro squadre il bomber non è riuscito a far gol nel campionato in corso, ed una di questa è proprio la compagine giallorossa. I precedenti, tuttavia, sono incoraggianti: il bomber campano ha già beffato i ‘cugini’ in sei occasioni: la prima volta con la maglia del Torino, le altre cinque con l’aquila sul petto.

Inseguendo i grandi - Immobile, poi, proverà ad avvicinare Chinaglia già con la Roma, e a superarlo per marcature nel derby. Long John, come Rocchi, ha segnato cinque reti nelle stracittadine. Ciro li più staccare e puntare Silvio Piola che, con sette gol, è il giocatore della Lazio ad aver segnato di più nelle sfide contro la Roma. Ad affiancarlo contro i giallorossi ci sarà, probabilmente, Correa, con cui il capocannoniere s’intende, neanche a dirlo, alla perfezione.

