Lazio, la rosa biancoceleste è tra le più anziane d'Europa

Nonostante Luiz Felipe, Strakosha e i vari innesti in rosa (Andrè e Djavan Anderson, Adekanye e qualche ragazzo della Primavera), la Lazio è una delle squadre con la rosa più anziana in Italia ed in Europa.

CLASSIFICA EUROPEA - Secondo lo studio di Transfermarkt.it, la società capitolina è al nono posto tra le più anziane di LaLiga, Bundesliga, Premier League e Serie A con una media di 27,7 anni. Al primo posto c'è l'Eibar con 29,5 anni di media. Tra le italiane primeggia il Parma al terzo posto (28,5 anni), segue poi la Juventus al quarto posto (28,4). Chiude la classifica l'Inter al decimo posto (27,7 anni).