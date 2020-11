Lazio, lite tra Peruzzi e Lotito per il caso Luis Alberto: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Il caso Luis Alberto sembrava risolto dopo la partita di Crotone. Spagnolo in campo per tutti i 93' e che ha chiuso la partita con la fascia di capitano al braccio. Se, però, la situazione con l'iberico sembra risolta, se ne è aperta un'altra a Formello. In molti si sono accorti dell'assenza di Angelo Peruzzi nella trasferta in Calabria. L'ex portiere non avrebbe seguito la squadra al termine di una furiosa sfuriata con il presidente Lotito. Il motivo? Proprio la gestione del caso Luis Alberto. Il patron, scottato dalle dichiarazioni e dalla storia Instagram del numero dieci, chiedeva a gran voce l'esclusione del calciatore per il match allo Scida. Diversa la posizione del club manager che prevedeva sì il pugno duro, strigliata e maxi multa, ma lasciava la decisione tecnica esclusivamente a Simone Inzaghi. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, due posizioni distanti che hanno portato a una furiosa litigata.

FUTURO - Peruzzi non è andato a Crotone e ieri non si è presentato a Formello. Si è preso qualche giorno per riflettere nella sua Blera e non è escluso che possa salutare nonostante un contratto fino al 2022. Tare e Inzaghi stanno facendo da mediatori, conoscono l'importanza del ruolo dell'ex numero uno all'interno dello spogliatoio biancoceleste. Perdere uno come Peruzzi, soprattutto a stagione in corso, sarebbe un grave danno per tutto il gruppo squadra. Alla base, oltre al caso Luis Alberto, ci sarebbero anche alcune situazioni pregresse. Angelo chiede che i ruoli vengano rispettati e maggiore libertà di azione. Probabile che in settimana ci sia un incontro tra le parti per provare a trovare un accordo per proseguire insieme. Un chiarimento necessario che serve alla squadra per rimanere compatta e unita. Sperando che il buon senso prevalga e che le parti possano riavvicinarsi e ristringersi le mani, pandemia permettendo.

