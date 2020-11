Calciomercato Lazio, presto l'incontro per il rinnovo di Acerbi: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - In un avvio di stagione tra infortuni e insicurezze, una delle poche certezze per Simone Inzaghi è Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste ha iniziato la stagione alla grandissima. Due mesi da autentico leader che hanno messo tutti d'accordo. Difensore centrale, braccetto sinistro e addirittura a tutta fascia: l'ex Sassuolo ha aiutato le aquile nell'emergenza e le sue prestazioni sono state sempre oltre la sufficienza. Chiusure difensive e anche due assist (per Milinkovic contro l'Inter e per Caicedo contro lo Zenit, ndr) a impreziosire il proprio bottino. Il Leone biancoceleste è poi stato tra i migliori anche in Nazionale tanto da guadagnarsi il titolo di "miglior difensore italiano del momento" da più di qualche addetto ai lavori. Nelle gare contro la Polonia ha annullato Lewandowski, non permettendo al centravanti del Bayern di incidere. Con l'aquila sul petto, poi, fa la differenza e il club è pronto a blindarlo. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, prima di Natale ci sarà l'incontro tra il suo entourage e la società per il rinnovo del contratto. L'accordo e la fumata bianca potrebbe arrivare per un quinquennale da circa tre milioni di euro a stagione spostando la scadenza del suo attuale accordo al 2025. I malumori e i maldipancia di qualche mese fa sono un lontano ricordo, le parti sono pronte a proseguire insieme per volare sempre più in alto.

