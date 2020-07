Lazio, Luis Alberto in tripla cifra: contro il Lecce la centesima "magia" in Serie A - FT

Al Via del Mare contro il Lecce la Lazio tenterà di mettersi alle spalle la sconfitta contro il Milan, tornando ad ottenere punti importanti per la Champions e, magari, per infastidire la Juventus fino alla fine nella lotta al titolo. Per riuscirci, l'armata di Inzaghi avrà bisogno del contributo dei suoi big. Per Luis Alberto poi, quella di oggi sarà una sfida dal sapore particolare. Il 'Mago', che è stato scelto per giocare dall'inizio nello scacchiere biancoceleste, ha centrato la sua centesima presenza con la maglia della Lazio in Serie A. A qualche secondo dall'inizio del match, il club l'ha omaggiato con un post pubblicato su Instagram: "Congratulazioni magico Luis".

