Lazio, Correa carica i compagni a distanza: "Andiamo!" - FOTO

La Lazio dovrà fare a meno di Correa per un po' (out per un infortunio al ginocchio, ndr), ma il Tucu non può fare a meno della Lazio. L'argentino più volte ha dimostrato l'attaccamento alla maglia e la sua voglia di lottare per questi colori.

Anche oggi, tramite i social, l'attaccante ha fatto capire che i biancocelesti sono uniti e hanno ancora tanta voglia di dimostrare la loro forza: la società ha pubblicato su Instagram la formazione ufficiale e il numero undici laziale ha commentato il post scrivendo: "Andiamo!". Anche se distante, il Tucu è vicino alla squadra ed idealmente lotta con loro.