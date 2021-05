Lazio, Luiz Felipe è pronto: oggi il ritorno definitivo in gruppo

Ci siamo. Quella di oggi per Luiz Felipe potrebbe davvero essere la volta buona. Nell'allenamento odierno è infatti previsto come riporta la rassegna stampa di Radiosei il suo ritorno definitivo in gruppo: l'obiettivo è tornare tra i convocati per Firenze, e per farlo dovrà superare l'ultimo scoglio relativo alle partitelle e agli scontri di gioco. Il centrale rappresenterebbe un vero e proprio nuovo acquisto per Inzaghi e per la Lazio, avendo saltato dopo l'operazione di gennaio, 15 partite di campionato, le sfide di Coppa Italia e il doppio confronto con il Bayern.

SCELTE E FUTURO – Inzaghi ha utilizzato prima Patric al suo posto, poi per pochissimo Musacchio (l'indiziato numero uno a lasciargli il posto nella lista), e come ultima soluzione ha adattato con discreto successo Marusic. L'obiettivo è quello di portare il centrale italobrasiliano in forma per essere titolare al derby, ma poi si affronterà anche il tema legato al suo futuro: il rinnovo del suo contratto in scadenza 2022 non è arrivato dopo mesi di trattative, e alcune voci parlano di un ritorno di fiamma del Barcellona già sulle sue tracce in passato. Luiz Felipe è un punto fermo della Lazio, ma eventuali offerte irrinunciabili, specie in questo periodo storico, verrebbero considerate da tutte le società. A maggior ragione per un calciatore del suo calibro. Per il futuro però ci sarà tempo per parlarne.

Pubblicato 04/05/2021

