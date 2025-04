Lazio, Mattei duro sul derby: "Arbitro non all'altezza! Troppi episodi dubbi..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato del del derby della Capitale. Oltre ad aver commentato la prova della Lazio, il giornalista ha criticato aspramente la direzione di gara, giudicando non all'altezza l'operato dell'arbitro Sozza. Queste le sue parole:

“La Lazio del derby è stata determinata e sfortunata, oltre che con alcuni limiti tecnici individuali che condizionano il risultato. In molti chiedono a Baroni di cambiare di più, poi però durante la gara si nota come si abbassa il livello tecnico quando subentrano alcuni giocatori. A questo, aggiungo una direzione arbitrale non all’altezza, in particolare sulla distribuzione dei cartellini gialli. Non è possibile che la Lazio, sesta in classifica, prenda gli stessi cartellini gialli dell’ultima".

"Ci sono stati troppi episodi dubbi, penso al giallo che in avvia di gara prende Paredes per la condotta su Zaccagni. Non basta dire che l’argentino ha rischiato, si deve avere il coraggio di dire che Sozza ha sbagliato. Castellanos, nel derby di andata, è stato espulso per una situazione simile su Hummels. Isaksen ha messo in grande difficoltà la fascia sinistra della Roma, soprattutto nel primo tempo. Nel primo tempo è stata una Lazio aggressiva, pericolosa, con la Roma che non riusciva a trovare dei varchi”.