Lazio, Oddi spiega: "Ora sono fiducioso. Il campo sintetico? Meglio di..."

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex calciatore Giancarlo Oddi per parlare della gara d'andata di Europa League tra Bodo/Glimt e Lazio. In particolare, oltre alla partita di giovedì, ha parlato anche del momento che sta vivendo la squadra di Baroni, compreso il derby imminente. Queste le sue parole: “Mi auguro che da qui alla fine rivedremo la Lazio di Bergamo, che mi è sembrata un po’ quella di inizio stagione. E la Lazio di domenica meriterebbe un grande risultato. Il campo di Bodo? Meglio il sintetico che le pozzanghere. Quando arrivi con entusiasmo ad un incontro non pensi alle temperature o al resto. Non cerchiamo alibi e facciamo la partita. Mi auguro che la Lazio faccia una buona prestazione, bene vincere là ma conta soprattutto la prova fatta bene perché attraverso quella il risultato arriverà".

"Sono fiducioso. Ho fiducia sia nel tecnico che nella squadra. Bisogna stare attenti con le valutazioni, in questi giorni ne ho sentite tante di critiche anche verso l’allenatore: se pensiamo a quello che si diceva in estate, è impossibile oggi contestare Baroni. C’è il derby ok, ma prima c’è un’altra gara. Noi stiamo lottando per arrivare anche in fondo all’Europa League a differenza degli altri. Se la Lazio fa la prestazione, se la può giocare con chiunque. Sono preoccupato per Tavares, anche se Pellegrini si è fatto valere. Il portoghese anche a mezz’ora dalla fine in una gara importante può mettere in difficoltà chiunque”.