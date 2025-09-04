Lazio - Roma | Il derby si giocherà all'ora di pranzo: c'è solo un precedente
Dopo le voci circolate nei giorni scorsi, adesso è ufficiale: la sfida tra Lazio e Roma, valida per la quarta giornata di campionato, si giocherà domenica 21 settembre alle 12:30. Un orario insolito per il derby della capitale, ma non inedito.
Si è giocato ad ogni orario in più occasioni, che fosse alle 15:00, alle 18:00 o alle 20:45, ma solo in un'altra occasione le due squadre si sono affrontate all'ora di pranzo. Era il 30 aprile 2017, un Roma - Lazio dai bei ricordi per i tifosi biancocelesti che terminò con il risultato di 1-3 grazie alla doppietta di Keita e al gol di Basta.
