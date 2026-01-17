Lazio, Rovella e la nascita della figlia: "Una notte pazza, vi racconto"
Como - Lazio sarà sempre una partita speciale per Nicolò Rovella. Proprio alla giornata d'andata di questo campionato, il centrocampista è diventato padre per la prima volta.
Lo scorso agosto è dovuto scappare a Roma nella notte per assistere alla nascita della figlia Venere, per poi tornare a Como ed essere a disposizione di Sarri. Di seguito le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club nel match program di Lazio - Como.
"Una notte pazza! Eravamo appena arrivati a Milano e sono dovuto tornare subito a Roma per ripartire la mattina successiva, dopo aver trascorso tutta la notte in ospedale. Sono cose che non si dimenticano: ho provato un'emozione incredibile. Mi impressiona il fatto che siano passati già cinque mesi e che ora ci sia nuovamente il Como".