Lazio, Sarri sugli infortunati: "Rovella sta meglio, mentre Romagnoli e Zaccagni..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

È il giorno di vigilia di Lazio - Celtic. I biancocelesti devono riprendersi e tenere alto il livello in Champions League dopo la sconfitta di sabato contro la Salernitana. A tal proposito, il tecnico Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida dell'Olimpico. In particolare, il mister ha fatto il punto sugli infortunati della rosa, che stanno mettendo in difficoltà le sue scelte nelle ultime partite. Ecco le sue parole a riguardo: "Zaccagni e Romagnoli sono fuori. Casale è in miglioramento, mentre Rovella sta meglio".