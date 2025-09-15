Lazio, Sarri svela: "Abbiamo tre giocatori nel mirino degli arbitri. Tra loro c'è..."

Il nervosismo di Nicolò Rovella potrebbe rivelarsi controproducente nel corso della stagione. Le troppe ammonizioni incassate dal numero 6 della Lazio nella passata stagione ne sono la dimostrazione evidente, così come quella incassata ieri per proteste contro il Sassuolo. Un limite che Rovella è chiamato a superare, per quanto ormai il suo nome sia finisto nella lista nera degli arbitri. A confermarlo è stato lo stesso tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, che ai microfoni di Lazio Style Channel ha detto:

"Nervosismo? È una storia che viene da lontano non dalle ultime tre partite. Nelle riunioni arbitrali c'erano due tre giocatori che gli arbitri avevamo messo nel mirino, c'erano alcuni segnalati. L'ammonizione di Rovella era preventiva, non mi sembrava ci fossero scene esagerate. Lui è uno di quelli messi sotto attenzione dagli arbitri perché sbraccia quando protesta, e non è tollerato. Nella vita in tutte le famiglie si passano momenti di difficoltà, è il momento di stringersi, aiutarsi e diventare una grande famiglia. Ci saranno momenti per igoire e momenti in cui si deve soffrire tutti insieme. Non peossiamo paragonare l'atteggiamento di ieri sera a quello di Como, la reazione al gol subito è stata confusionaria ma con 3/4 occasioni da gol. Sicuramente possiamo fare molto di più".

