Lazio, test atletici all'Isokinetic: ecco i presenti da Adekanye ad Anderson - F&V

È il primo giorno di visite mediche e test atletici per i giocatori della Lazio. Dopo i classici esami sostenuti in Paideia, i biancocelesti si sono spostati all'Isokinetic, l'altro centro di riferimento per la società. Oltre ai portieri Proto e Guerrieri (Strakosha è ancora ai box), Luiz Felipe, Patric e Cataldi, a sostenere queste prove sportive ci sono anche: Andrè Anderson (trequartista brasiliano rientrato dal prestito alla Salernitana), Alessandro Rossi, Marco Parolo e capitan Senad Lulic. Dopo il bosniaco, ecco arrivare anche il nuovo attaccante della Lazio, Bobby Adekanye, insieme al Tucu Correa. Oggi per l'ex Liverpool inizia ufficialmente l'avventura in biancoceleste. Infine, anche Fortuna Wallace ha raggiunto l'Isokinetic per effettuare i propri test atletici. Di seguito, ecco le foto e i video dei calciatori della Lazio arrivati al centro sportivo.

LAZIO, L'ENTUSIASMO DI JONY

LAZIO, I CONVOCATI PER IL RITIRO DI AURONZO

TORNA ALLA HOMEPAGE