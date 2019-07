Lazio, al via la nuova stagione: i convocati per il ritiro di Auronzo

Al via una nuova stagione. Inzaghi è rientrato domenica a Formello e ieri ha incontrato Tare per pianificare il ritiro. Per le 18 di oggi è in programma il primo dei tre allenamenti da effettuare nel centro sportivo biancoceleste. Il gruppo non è ancora al completo. Lo sarà soltanto venerdì - a poche ore dalla partenza per Auronzo di Cadore - con gli arrivi dei nazionali Acerbi, Immobile, Marusic e Durmisi. Assenti invece Strakosha (ancora alle prese con il problema al tendine d’Achille) e Badelj (in uscita): si aggregheranno più tardi, forse lunedì 15. Stesso destino per gli infortunati Lukaku (sta ultimando il protocollo riabilitativo in Belgio) e Berisha (reduce dall'intervento in artroscopia al ginocchio). Il ritiro veneto scatterà ufficialmente sabato e si concluderà il 27 luglio con la quinta e ultima amichevole. Bastos, eliminato dalla Coppa d’Africa con l’Angola, si unirà ai compagni soltanto dopo il rientro da Auronzo di Cadore. Verranno convocati anche Adamonis, Casasola, Rossi, Djavan e André Anderson, tutti al ritorno dai rispettivi prestiti. In lista anche il ’99 Jorge Silva, ex fuoriquota della Primavera, che prenderà il posto lasciato libero da Radu, finito per la prima volta ai margini dopo undici anni. Resterà a Formello insieme agli altri in cerca di sistemazione: Di Gennaro, Minala, Kishna, Vargic, Filippini, Palombi (verso la Cremonese), Germoni (tornerà alla Juve Stabia), Lombardi, Tounkara, Bezziccheri, Spizzichino, Bari, Baxevanos e Mohamed.

La lista

Portieri: Silvio Proto, Guido Guerrieri e Marius Adamonis.

Difensori: Francesco Acerbi, Denis Vavro, Luiz Felipe, Fortuna Wallace, Patric Gabarron Gil, Djavan Anderson, Tiago Casasola, Jorge Silva.

Centrocampisti: Manuel Lazzari, Senad Lulic, Adam Marusic, Riza Durmisi, Jony Rodriguez, Lucas Leiva, Marco Parolo, Danilo Cataldi, Luis Alberto, Sergej Milinkovic, André Anderson.

Attaccanti: Ciro Immobile, Felipe Caicedo, Joaquin Correa, Bobby Adekanye, Alessandro Rossi.

