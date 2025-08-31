Lazio, torna la vittoria all’Olimpico: ecco da quanto mancava

La sconfitta a Como è ormai solo un brutto ricordo per la Lazio che all’Olimpico, contro il Verona, si è rifatta conquistando il primo successo stagionale. Guendouzi ha aperto le danze, Zaccagni e Castellanos hanno proseguito e Dia, pochi minuti dopo il suo ingresso nel secondo tempo, ha calato il poker. Una vittoria che porta fiducia, fondamentale per il morale, e che interrompe un digiuno di successi all’Olimpico, fatti da una serie infinita di pareggi e la sconfitta decisiva contro il Lecce che è costata la qualificazione in Europa. I biancocelesti non vincevano in casa da Febbraio, sono passati 203 giorni dall'ultima volta.

