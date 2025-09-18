Lazio | Tre punti in tre giornate, si può andare oltre: il rendimento nell'era Lotito

Il Sarri-bis è partito con il freno a mano tirato. Una falsa partenza che accentua i malumori nell'ambiente e mette ancora più pressione ai biancocelesti in vista del derby contro la Roma di domenica. Como, Verona e Sassuolo non rappresentavano un inizio proibitivo sulla carta, ma le difficoltà di questa Lazio si sono rese ancor più evidenti.

Nella storia biancoceleste i tifosi sono stati abituati a partenze simili. Nell'era Lotito, in altre quattro occasioni la partenza è stata la stessa: in particolare, nelle stagioni 2006/07 e 2014/15, la Lazio è partita con tre punti in tre giornate, ma a fine stagione è riuscita comunque a qualificarsi in Champions League. Chi bene inizia è a metà dell'opera, ma in un campionato con trentotto giornate tutto è ancora aperto e Sarri ha ancora il tempo per raddrizzare la situazione, a patto che i giocatori trovino le motivazioni nelle difficoltà.

Ecco di seguito la lista completa e dettagliata dei punti realizzati nelle prime tre giornate nell'era Lotito:

2004-05 | 7 punti

2005-06 | 7 punti

2006-07 | 3 punti

2007-08 | 3 punti

2008-09 | 6 punti

2009-10 | 6 punti

2010-11 | 6 punti

2011-12 | 2 punti

2012-13 | 9 punti

2013-14 | 6 punti

2014-15 | 3 punti

2015-16 | 6 punti

2016-17 | 4 punti

2017-18 | 7 punti

2018-19 | 3 punti

2019-20 | 4 punti

2020-21 | 4 punti

2021-22 | 6 punti

2022-23 | 7 punti

2023-24 | 3 punti

2024-25 | 4 punti

2025-26 | 3 punti

Pubblicato il 17/9