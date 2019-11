Lazio, un dato da migliorare: un gol subito su tre arriva dai calci piazzati

La Lazio vince e convince. Nelle ultime prove, la squadra di Inzaghi ha risposto presente, dimostrando di poter competere per i primi posti della classifica. Tuttavia, l’allenatore sa bene che ci sono ancora ampi margini di miglioramento, punti su cui lavorare per crescere ulteriormente. Uno su tutti, in cima alla lista: le disattenzioni in fase difensiva. Nello specifico, quelle derivate da calci piazzati a sfavore. L’ultimo, in ordine di tempo, quello subito contro il Sassuolo. “Non si possono subire gol in fotocopia”, questo il concetto ribadito dal tecnico anche nella giornata di ieri a Formello, al termine dell’analisi video.

ERRORI - Da agosto ad oggi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono ben sette le reti subite da calcio da fermo. La prima è arrivata contro la Spal, nella terza giornata di Serie A. Il bis è arrivato nella partita immediatamente successiva, con il rigore realizzato da Deac del Cluj. Dopo due settimane, sempre in Europa League, il terzo dispiacere: punizione di Grenier e incornata di Morel per la rete del momentaneo vantaggio del Rennes. All’ottava giornata di campionato, tocca a Muriel punire i biancocelesti da punizione diretta, mentre a Glasgow Julien insacca di testa sfruttando il calcio d’angolo di Christie. Chiudono questa striscia negativa, la marcatura contro il Lecce e quella del Sassuolo, in fotocopia: cross di Djuricic, sponda di Peluso e gol di Caputo. Delle 14 reti subite finora in campionato, 4 sono arrivate da calcio piazzato (28%). Ed i numeri preoccupano ancor di più se si considerano quelle arrivate in Europa League (3 gol su 7). Il 33% delle marcature incassate, per concludere, è arrivato dagli sviluppi dei tiri da fermo. Serve invertire il trend.

