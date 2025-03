Lazio, Zaccagni contro il Milan arriva in doppia cifra: i numeri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La respinta di Maignan sulla conclusione di Marusic, il tap-in in scivolata di Mattia Zaccagni. Un gol che vale il vantaggio della Lazio a San Siro contro il Milan, un gol che ha un significato profondo per il numero 10 e il capitano biancoceleste. Non solo, infatti, interrompe il digiuno da gol della sua squadra dopo le ultime due partite, ma gli consente anche di raggiungere la doppia cifra stagionale con 8 gol realizzati in campionato e 2 in Europa League.

L'ULTIMA VOLTA - Un traguardo mancato lo scorso anno - quando arrivò a quota 7 - e che aveva trovato nella stagione 2022/2023 quando fu tra i grandi protagonisti del secondo posto raggiunto con alla guida Maurizio Sarri. Quell'anno, inoltre Mattia Zaccagni toccò anche quota 10 assist, cifra che potrebbe eguagliare ed esultare anche in questa stagione, essendo già a 8 complessivi in tutte le competizioni giocate dall'esterno della Lazio.

