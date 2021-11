Lokomotiv Mosca - Lazio, ospiti in vantaggio nei primi 45'? Le quote del match

Questa sera alle 18.45 si sfideranno a Mosca Lokomotiv e Lazio. Le due compagini s'incontreranno nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi d'Europa League. Considerata l'importanza della gara per le ambizioni europee dei biancocelesti, i bookie s'attendono una sfida immediatamente indirizzata sui giusti binari dalla squadra di Sarri. È pronosticabile, addirittura, che già al termine dei primi 45' di gioco gli ospiti siano in vantaggio. Tutto pende a favore della Lazio: la maggior qualità dei giocatori in campo, i precedenti e l'attuale momento di forma delle due formazioni. La quota di riferimento va dal 2.45 di Snai al 2.50 di WilliamHill.

IL CAMMINO FIN QUI - La Lokomotiv non è riuscita a vincere neanche una volta nelle quattro gare giocate fin qui, accontentandosi di un doppio pareggio per 1-1. E in campionato le cose non vanno meglio dopo la sconfitta contro l'Akhmat. Dall'altra parte, Immobile e compagni hanno collezionato l'unico successo proprio contro i russi e, nonostante l'ultima battuta d'arresto contro la Juventus, sono ancora totalmente in corsa per le prime posizioni in classifica. Il rendimento della Lazio in casa e fuori cambia e non poco: in questo senso, la sconfitta di sabaro scorso ha interrotto un record d'imbattibilità che considerava le gare giocate all'Olimpico nell'anno solare in corso. La voglia di giocarsi fino alla fine il primo posto nel girone E col Galatasaray, unita alla maggior forza in campo, pongono i biancocelesti favoriti (il 2 oscilla intorno all'1.80, addirittura a 4.20 l'1).

IL RITORNO DI CIRO - Dall'ottobre 2013 al dicembre 2017, i biancocelesti sono usciti imbattuti da tutte le trasferte d'Europa League. Tuttavia, da qualche tempo a questa parte, il trend non ha trovato conferma: in 10 delle ultime 13 gare esterne sono arrivate delle disfatte. La sensazione, almeno secondo quanto pronosticato dai bookmaker, è che la situazione possa nuovamente cambiare in occasione del match odierno. Da non dimenticare, infine, la presenza di Ciro Immobile. L'attaccante, ai box nell'ultima uscita dei suoi, vorrà immediatamente rifarsi, anche in virtù del premio ricevuto per il sorpasso a Piola, e del sostegno dei tifosi all'Olimpico. La quota che lo mette primo marcatore del match è a 3.80 su WilliamHill. Toma Basic, andato in gol anche nel match d'andata, è uno degli osservati speciali del match. Il croato ha vestito la maglia del Bordeaux insieme a due giocatori della Lokomotiv (Pablo e Kamano). La sua firma tra i marcatori vale 6.75 per Snai.

