Bayern Monaco, Kimmich e Choupo Moting positivi al Covid: non erano vaccinati

I giocatori del Bayern Monaco, Joshua Kimmich ed Eric Maxim Choupo-Moting sono risultati positivi al Covid-19. Entrambi erano già in isolamento come "contatto stretto" di un positivo. Kimmich il mese scorso in un'intervista Tv aveva reso noto di non aver preso ancora una decisione in merito alla vaccinazione esprimendo delle riserve. Parole che erano stato accolte con preoccupazione dagli esperti di sanità pubblica tedeschi in un momento in cui la campagna vaccinale in Germania stava rallentando. Anche Chopo Mouting non è vaccinato. Le loro condizioni di salute, riporta LaPresse, sono buone.

