Manchester United, i tifosi contro Cristiano Ronaldo: il coro - VIDEO

Durante la pausa per il Mondiale di Qatar è avvenuta la separazione tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo. Il portoghese prima di partire per il ritiro con la sua Nazionale aveva rilasciato un'intervista durissima contro il club e pochi giorni dopo è arrivata l'ufficialità della rescissione del contratto. CR7 è vicino a una nuova avventura in Arabia Saudita all'Al Nassr, mentre i tifosi inglesi hanno dimenticato il loro ex beniamino. Durante la sfida di Carabao Cup contro il Burnley, dagli spalti di Old Trafford si sono levati cori contro il giocatore: "Non mi importa di Ronny, a Ronny non importa di me, tutto quello che mi interessa è il MUFC (Manchester United, ndr)". Un'avventura poco positiva la seconda di Ronaldo con lo United, conclusa nel modo peggiore.