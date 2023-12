Marianella sulla Lazio del '74: "L'ho vissuta anche allo stadio, una squadra fantastica..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Negli studi di SkySport non si parla d'altro. È in uscita il documentario 'Bella e maledetta' sulla Lazio del 1974 che cinquant'anni fa ha vinto lo Scudetto. A tal proposito, il telecronista Massimo Marianella ha condiviso un suo pensiero su quella squadra che è stata di Tommaso Maestrelli. Ecco le sue parole: “Io da romano ho vissuto quella squadra lì, ho visto diverse partite allo stadio. È maledetta per ciò che è accaduto dopo, per il dramma di Re Cecconi e degli altri. Era una squadra che nel contrasto di spogliatoio aveva una sua grande forza. Erano giocatori straordinari e una squadra fantastica che giocava un grande calcio, che poi non ha avuto modo di ripetersi in Europa per la squalifica contro l’Ipswich Town. Fa parte della storia del nostro calcio e del nsotro sport".