Milano, maxi incendio a via Antonini: palazzo di 15 piani in fiamme – VIDEO

Vasto incendio nel pomeriggio di oggi a Milano, in via Giacomo Antonini, nella periferia sud di Milano. L’allarme è scattato intorno alle 17.30 di oggi domenica 29 agosto. Il rogo sarebbe divampato per cause ancora in corso di accertamento. Dal tetto si è alzata un’alta colonna di fumo, visibile anche a distanza. Sul posto sono state inviati numerosi mezzi di soccorso (ambulanze a automedica) che stanno cercando di spegnere le fiamme.

CLICCA QUI PER IL VIDEO E IL RESTO DELL'ARTICOLO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.