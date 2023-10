Mondiali 2034, si ritira l'Australia: Arabia Saudita unica candidata

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

L’Australia ha deciso di ritirare la propria candidatura per l’organizzazione della Coppa del mondo di calcio 2034, rafforzando ulteriormente la posizione dell’Arabia Saudita, che è l’unica candidata rimasta per ospitare l’evento. La Federazione calcistica australiana ha dichiarato in un comunicato stampa che, dopo aver valutato tutti i fattori, ha deciso di non candidarsi per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2034. Inizialmente, la Federazione calcistica indonesiana aveva annunciato di valutare una candidatura congiunta con l’Australia per il 2034, ma successivamente ha appoggiato la candidatura saudita, già ufficialmente sostenuta dalla Confederazione asiatica di calcio. Il termine ultimo per l’invio delle candidature era stato fissato al 31 ottobre dalla FIFA. Dopo la designazione all’inizio di ottobre di Spagna, Marocco e Portogallo come ospitanti dell’edizione 2030 della Coppa del mondo, la FIFA aveva lanciato un invito a presentare candidature per quella del 2034, limitandolo alle confederazioni asiatica e oceanica, in nome del principio di rotazione