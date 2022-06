Nazionali, il Burkina Faso stende per 2-0 il Capo Verde e Cabral...

Delusione per Jovane Cabral. Oggi è stata disputata la partita tra Burkina Faso e Capo Verde finita per 2-0 per la squadra di Malo. La gara è valida per la prima giornata della fase a gironi del gruppo B per la qualificazione alla Coppa d'Africa. Serata amara per il giocatore della Lazio che non solo ha trovato la propria Nazionale sconfitta con le reti di Bandé e Ouattara ma anche perché non è riuscito a ribaltare il risultato. Jovane si è mosso nel 5-4-1 come ala offensiva subentrando al 65' minuto a Rodrigues. Adesso il giocatore della Lazio spera di riscattarsi nel prossimo match contro il Togo martedì 7 giugno e chissà che non possa stupire il tecnico Maurizio Sarri.