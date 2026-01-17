NEWS | Brooklyn Beckham ha diffidato David e Victoria: i dettagli
17.01.2026 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di www.imagephotoagency.it
Altro capitolo della saga tra Brooklyn Beckham e i genitori David e Victoria. Il primogenito ha infatti deciso di diffidare i genitori che, con la diffida, potranno comunicare con lui solo attraverso i suoi legali. Una notizia che in verità circolava già da diverse settimane ma che ora è diventata ufficiale... <<< BECKHAM DIFFIDA I GENITORI >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide