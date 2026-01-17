NEWS | Strage di Crans-Montana: controlli anche a Roma. Chiusi tre locali
17.01.2026 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La strage di Crans-Montana ha lasciato una ferita profonda. La morte di 40 giovanissimi e i più di 100 feriti hanno portato anche in Italia a controlli più stringenti nei locali notturni. Controlli che sono scattati anche a Roma dove sono ben tre i locali sequestrati a causa di irregolarità e gravi carenze sul fronte della sicurezza antincendio... <<< I TRE LOCALI CHIUSI A ROMA >>>
Jessica Reatini
