PAIDEIA - Lazio, controlli per Cataldi e Marusic: per Danilo si teme la lesione

Doppio controllo. Il primo ad arrivare in Paideia è Danilo Cataldi, alle prese con un problema al polpaccio destro. L’aveva dannato a fine dicembre condizionandolo a Brescia, nella prima partita del 2020. Ora la nuova risonanza magnetica chiarirà l’entità dello stop. Probabile lesione muscolare, non ci voleva visto il suo momento e il periodo denso di impegni. Il centrocampista era stato sostituito nel secondo tempo con la Cremonese. In clinica anche Adam Marusic, affaticato da un paio di settimane. Ieri ha svolto un lavoro differenziato al Fersini mentre sul campo centrale andava in scena la seduta della squadra.

Pubblicato il 16/01 alle 10.10