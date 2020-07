Roma, neanche Fonseca è al sicuro: faccia a faccia con la squadra

Continua il caos in casa Roma. Sulla sponda giallorossa del Tevere non sono di certo piaciuti i due ko di fila maturati prima contro il Milan e poi contro l’Udinese. Per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, anche il tecnico Paulo Fonseca non è immune da critiche, anzi. Pare infatti che l’allenatore ora sia in bilico e che ci sia stato un confronto con la squadra sui reali motivi che hanno portato a queste due sconfitte, maturate in modi diversi, ma che hanno visto una squadra scarica come comune denominatore. La gara contro il Napoli non sarà determinante per la panchina del portoghese ma è certo che a fine stagione si faranno dei bilanci.

