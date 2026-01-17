Serie A | Il Napoli torna a vincere: Sassuolo battuto di misura
17.01.2026 20:05 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Dopo tre pareggi consecutivi il Napoli di Antonio Conte torna a vincere battendo di misura il Sassuolo.
Agli azzurri basta la rete di Lobotka, che torna al gol dopo tre anni e mezzo di distanza dall'ultima volta, al 7’ per battere la squadra di Grosso e conquistare tre punti importantissimi per la classifica.
Grazie al successo sui neroverdi il Napoli sale a quota 43 punti e aggancia il Milan, rimane invece a 23 il Sassuolo.
Jessica Reatini
