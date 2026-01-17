Serie A, Lautaro stende l'Udinese: l'Inter allunga in vetta
17.01.2026 17:15 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
All'Inter basta un gol di Lautaro Martinez per superare l'Udinese e allungare il divario con le rivali nella corsa scudetto. Dopo essere andata avanti nel primo tempo grazie a una rete nata da una combinazione tra Pio Esposito e il capitano nerazzurro, la squadra di Chivu è riuscita a gestire lo 0-1, ottenendo il secondo successo in quattro giorni.
Con questi tre punti, l'Inter vola a quota 49 in classifica, continuando la propria fuga in vetta e andando momentaneamente a +6 sul Milan e +9 sul Napoli, entrambe con una partita in meno.
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.