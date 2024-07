Venezia, ufficiale un rinforzo a centrocampo: Tessmann in uscita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Venezia si rinforza in vista della stagione di Serie A da neopromossa. Il club veneto ha chiuso per di Alfred Duncan, arrivato da svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia della Fiorentina. Per un calciatore che arriva ce n'è uno che potrebbe partire. Di Francesco, infatti, rischia di perdere in mediana Tanner Tessmann, tra i protagonisti della promozione dello scorso anno. Lo statunitense piace e non poco alla Viola. La richiesta del Venezia è di circa 5/6 milioni e nelle prossime ore può arrivare la prima offerta. I lagunari proseguono la preparazione in vista del campionato. L'esordio è fissato per il 18 agosto all'Olimpico contro la Lazio di Baroni.