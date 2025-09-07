Zaccagni, parla l'agente: "Ha deciso di legarsi alla Lazio, ora è un simbolo"

Ai microfoni di Radio KissKiss Napoli ha parlato Mario Giuffredi, procuratore, tra gli altri, di Mattia Zaccagni. Nello specifico ha detto la sua sulla situazione del capitano della Lazio. Queste le sue parole: "Zaccagni è il simbolo della Lazio, ha voluto fare un contratto lungo per legarsi a questo ambiente perché è un club dove sta bene. Essere capitano della Lazio ed arrivare in Nazionale, vivere a Roma in un club storico credo per lui sia una grande soddisfazione".

Pubblicato il 6/09