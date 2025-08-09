Burnley - Lazio, le probabili formazioni: tante assenze e qualche cambio per Sarri

Dalla Turchia all'Inghilterra. L'estate della Lazio si sposta a casa del Burnley. Dopo la sconfitta contro il Fenerbahce e il pareggio contro il Galatasaray a Istanbul, i biancocelesti volano al Turf Moor per la quinta amichevole pre-stagione. Sarri riflette sull'undici titolare, a partire dalla porta dove continua l'alternanza tra Mandas e Provedel: questa volta dovrebbe essere il turno del numero 94. In difesa viaggia verso la conferma la coppia Gila-Provstgaard dal primo minuto: a disposizione restano solo Romagnoli e Ruggeri viste le indisponibilità di Gigot, alle prese con la lombosciatalgia, e di Patric, che starà fuori circa un mese per un infortunio alla coscia. Sulle corsie laterali possono spuntarla Lazzari a destra (più di Marusic, centrale d'emergenza) e Nuno Tavares a sinistra. A centrocampo Rovella è in vantaggio su Cataldi in regia, con Guendouzi e Dele-Bashiru pronti ad agire come mezzali. È out Belahyane per una distorsione alla caviglia, così come Vecino per un affaticamento alla coscia sinistra. Davanti si prospetta un solo cambio nel tridente che contro il Gala ha fatto tanto bene: Cancellieri e Zaccagni ai lati di Dia (più avanti di Castellanos).

BURNLEY (4-2-3-1): Weiss; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Laurent, Cullen; Brun Larse, Mejbri, Anthony; Edwards. All.: Scott.

LAZIO (4-3-3) Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Romagnoli, Ruggeri, Marusic, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Basic, Noslin, Pedro, Castellanos. All.: Sarri.

