Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Pedro: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato degli svincolati mai come in questa stagione presenterà tantissime proposte interessanti. In casa Lazio si guarda con attenzione a profili come quelli di Giroud, Bonaventura e Pedro. Lo spagnolo, in uscita dal Chelsea, è alla ricerca di una nuova occasione e di una nuova avventura. La Lazio lo aveva già sondato a gennaio e potrebbe tornare su di lui in estate. Attenzione alla concorrenza, però, perché sono molti i club pronti ad accogliere la punta dei Blues. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Roma è sulle sue tracce e sarebbe pronta a mettere sul tavolo una proposta da 3 milioni a stagione per tre anni. Chi però si è mosso prepotentemente per Pedro è l'Al- Sadd. La squadra del Qatar vorrebbe portare il giocatore negli Emirati su suggerimento dell'allenatore Xavi. L'ex centrocampista è stato compagno di squadra dell'attaccante ai tempi del Barcellona e vorrebbe allenarlo. Sarà un'estate lunga, coronavirus permettendo, e qualsiasi ipotesi non è da sottovalutare.

